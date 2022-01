Adepto pediu e Boateng vai "tentar" contratar Lewandoswki: "100 mil retweets e falo com ele"

Um adepto do Lyon pediu a Boateng que leve Lewandowski para o clube francês. No Twitter, o defesa-central brincou e lançou um desafio aos internautas.

No Twitter, um adepto do Lyon pediu a Jérôme Boateng que leve Robert Lewandowski para o clube francês, tendo em conta que os dois partilharam balneário no Bayern durante vários anos. O defesa-central alemão reagiu com humor e lançou um desafio, através da mesma rede social.

"Se este tweet tiver 100 mil retweets, eu falo com o Robert", escreveu o futebolista de 33 anos.

Por esta altura, ainda não chegou aos 30 mil.