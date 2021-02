Adepto oferece 153 mil euros ao Internacional para utilizar jogador na "decisão" do título

Rodinei, cedido pelo Flamengo ao emblema de Porto Alegre, só poderia alinhar frente ao Mengão a troco de uma verba estipulada no contrato de empréstimo

O Internacional, atual primeiro classificado do Brasileirão, tornou público, esta sexta-feira, que recebeu, em forma de doação, mais de 153 mil euros (um milhão de reais) por parte de um adepto do clube de Porto Alegre.

"O Internacional informa que recebeu nesta sexta (19/2) a doação de R$ 1 milhão de Elusmar Maggi Scheffer. O torcedor colorado, morador de Cuiabá, assinou o termo que repassa o valor ao Clube sem qualquer tipo de contrapartida. Nosso mais sincero agradecimento!", referiu o emblema brasileiro nas redes sociais.

O adepto do Internacional de Porto Alegre decidiu fazer a dádiva para que o treinador brasileiro Abel Braga possa utilizar, no próximo domingo, o lateral-direito Rodinei, 28 anos, no embate decisivo ante o Flamengo.

O futebolista brasileiro foi cedido pelo Mengão ao emblema gaúcho até ao final da presente época desportiva brasileira e o contrato de empréstimo previa o pagamento de 153 mil euros caso Rodinei alinhasse contra o Flamengo.

Com a doação, o lateral deverá mesmo ser lançado por Abel Braga no "jogo do título" do Brasileirão. Se o líder Internacional, com 69 pontos, vencer o "vice" e anfitrião Flamengo, com 68 pontos, tornar-se-á campeão brasileiro a uma jornada do fim.