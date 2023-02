Adepto multado e banido de estádios por um ano por racismo contra Vinícius Jr.

Adepto em questão proferiu insultos racistas na direção do extremo brasileiro do Real Madrid num jogo frente ao Maiorca.

Após semanas de investigação, a Comissão Estatal contra a Violência, Racismo e Intolerância no Desporto espanhol castigou um adepto do Maiorca com uma multa de quatro mil euros, assim como uma proibição de entrar em recintos desportivos por um ano, devido a ter proferido insultos racistas contra Vinícius Júnior.

Os abusos raciais do adepto aconteceram na derrota do Real Madrid em casa do Maiorca (0-1), na 20.ª jornada da LaLiga, que teve lugar a 5 de fevereiro.

A sanção supera as expectativas da polícia local, que foi a primeira a investigar a situação e havia proposto uma multa de três mil euros, assim como uma proibição de entrada em estádios que durasse um mínimo de seis meses.

