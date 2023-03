Adepto invadiu relvado, chocou com jogadores e Liverpool abre investigação

Jurgen Klopp, treinador dos "reds", ficou furioso quando se apercebeu que o adepto foi contra alguns jogadores.

No momento em que Roberto Firmino festejava com os colegas de equipa o golo do 7-0 na receção ao Manchester, um adepto invadiu o relvado, tendo chocado com alguns jogadores que ficaram em visíveis dificuldades durante alguns momentos. Jurgen Klopp, que num primeiro momento não se apercebeu, por estar a olhar para a equipa técnica e para as bancadas, ficou depois furioso e dirigiu-se mesmo ao adepto quando o mesmo era retirado pelos seguranças.

Já esta segunda-feira, o Liverpool informou que abriu uma investigação para identificar e banir o referido adepto, uma vez que "arriscou uma lesão" ao "chocar com os jogadores do Liverpool".

"O Liverpool iniciou de forma imediata uma investigação para identificar e banir o adepto que invadiu o relvado no jogo de domingo da Premier League frente ao Manchester United, em Anfield. O infrator correu para o campo e chocou com os jogadores do Liverpool, arriscando uma lesão", pode ler-se.

""Se for considerado culpado da ofensa de entrar no relvado sem permissão, o infrator pode ficar com cadastro e uma proibição vitalícia de entrar em Anfield e nos restantes estádios da Premier League", escreve ainda o emblema inglês.