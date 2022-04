Adepto do River Plate atira banana para adepto rival, é identificado e vai a tribunal

Indivíduo, de nome e idade não revelados, foi filmado a descascar e a arremessar a banana. Comportamento discriminatório poderá originar uma sanção também ao emblema argentino.

Um adepto do River Plate, que arremessou uma banana na direção de um adepto do Fortaleza, durante um jogo da Taça dos Libertadores, numa ação alusiva a racismo, foi identificado pela segurança e polícia e será presente a um juiz.

Segundo o diário "Olé", cuja informação ecoou na Imprensa brasileira, a identificação do indivíduo, de nome e idade não revelados, possibilitou-se através da visualização de imagens de videovigilância do estádio do River Plate.

A cena foi, inclusive, gravada por um espetador e partilhada digitalmente. No vídeo, vê-se o adepto do River Plate, junto a uma barreira, a descascar uma banana e a arremessar o alimento, assim como a casca, eventualmente a alguém de cor negra.

O comportamento discriminatório do fã do River Plate, que aguarda pela primeira sessão em tribunal, poderá originar uma sanção também ao emblema argentino.

O regulamento da CONMEBOL prevê punir o clube por causa de ações de adeptos que possam "agredir a dignidade humana de outra pessoa ou grupo de pessoas, por qualquer meio, por motivos de cor da pele, raça, sexo ou orientação sexual".

O Fortaleza havia pedido, após o jogo, a identificação e punição do adepto "racista e xenófobo" pelas autoridades competentes. O River Plate repudiou "os gestos racistas e xenófobos de um torcedor contra a massa adepta visitante".