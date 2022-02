Adepto do Palmeiras assassinado após final do Mundial de Clubes

Vítima foi atingida na zona do abdómen e não resistiu aos ferimentos

Um adepto do Palmeiras foi baleado durante uma confusão nas imediações do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, após a derrota frente ao Chelsea na final do Mundial de Clubes.

Segundo o UOL, a vítima foi atingida no abdómen e não resistiu aos ferimentos, tendo falecido ao final da tarde deste sábado.

De acordo com a mesma fonte, o autor do disparo foi identificado pela Polícia Militar e detido. O crime ocorreu perto das 16h30 locais. O responsável é um guarda prisional e será encaminhado para a Polícia Civil, onde será dada sequências às investigações.