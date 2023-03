Adepto do Maiorca banido por três anos devido a insultos xenófobos

Depois ter insultado Vinícius Júnior, extremo do Real Madrid, o adepto repetiu o comportamento xenófobo na direção de Samu Chukwueze, do Villarreal.

O Maiorca, atual 11.º classificado da LaLiga, anunciou esta terça-feira que o respetivo Comité de Ética castigou um adepto que exibiu um comportamento "xenófobo" em duas partidas do clube com uma proibição de entrada no estádio durante três anos.

"Em conformidade com as normas aplicáveis pelo Maiorca aos adeptos e espetadores que assistem aos jogos no estádio Mallorca Son Moix, o Comité de Ética do clube sanciona com a retirada do cartão de adepto durante três anos ao adepto que proferiu insultos xenófobos tanto ao jogador do Real Madrid, Vinícius Júnior, como a Samu Chukwueze, do Villarreal", pode ler-se na nota divulgada pelo clube.

"O Maiorca está contra todas as manifestações de xenofobia e vai continuar a trabalhar ativamente para erradicar este flagelo", completa o clube.

Os insultos do adepto em questão na direção de Vinícius Júnior ocorreram na receção do Maiorca ao Real Madrid, no dia 5 de fevereiro, em jogo da 20.ª jornada da LaLiga, em que a formação da casa venceu por 1-0. Duas semanas depois, o adepto repetiu o comportamento na vitória do Maiorca frente ao Villarreal (4-2).