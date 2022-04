Adepto do Boca Juniors detido por gestos racistas na Taça Libertadores

Adepto foi detido no intervalo do Corinthians-Boca Juniors (2-0)

Um adepto argentino do Boca Juniors foi detido na terça-feira, no intervalo do jogo com o Corinthians, na Neo Química Arena, no Brasil, após dirigir insultos racistas e imitar um macaco na direção de jogadores da equipa brasileira.

Denunciado por vários adeptos da casa, o aficionado foi detido pelas autoridades brasileiras e acusado de insulto racial, crime cuja pena pode ir até três anos de prisão, para além do pagamento de uma multa.

Em comunicado, o Corinthians repudiou o comportamento do adepto detido e apelou ao "futebol sem ódio".

"O Corinthians repudia todo e qualquer ato de racismo e discriminação e agradece à Polícia Militar a eficiência no apoio prestado. Esse fato só reforça a importância da nossa luta por um futebol sem ódio", pode ler-se na nota publicada pelo clube.

Dois golos de Maycon foram o grande destaque da vitória do Corinthians sobre o Boca Juniors na terça-feira, em jogo da fase de grupos da Taça Libertadores.

A equipa brasileira lidera o Grupo E da prova, com seis pontos, ao passo que o Boca Juniors é último, somando os mesmos pontos dos colombianos do Deportivo de Calí e dos bolivianos do Always Ready, que têm ambos um jogo a menos.

Imagens do comportamento racista do adepto:

