Adepto do Arsenal detido após ter apontado laser à cara de Mudryk

Um adepto do Arsenal foi detido na terça-feira após ter apontado um laser à cara de Mykhailo Mudryk, extremo ucraniano lançado aos 71 minutos da derrota do Chelsea na casa dos gunners (1-3), num dérbi relativo à 34.ª jornada da Premier League.

O líder provisório do campeonato, com 78 pontos e mais dois jogos do que o Manchester City (76), anunciou a detenção por via de uma nota oficial, em que qualifica o comportamento do adepto como "perigoso e totalmente inaceitável".

O próprio Mudryk reagiu ao incidente com uma publicação nas redes sociais, em que mostra uma imagem sua com o laser apontado à face, escrevendo: "Está tudo bem".

