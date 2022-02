Adepto brasileiro foi agredido e expulso de estádio ao exibir tatuagens nazi

Momento em que adepto com tatuagens nazis foi agredido num estádio no Brasil

Indivíduo tatuou a inscrição "Mein Kampt", nome do livro escrito por Adolf Hitler, ex-ditador da Alemanha, e uma cruz suástica na parte superior do corpo, a descoberto durante o jogo

Presente na bancada do estádio Beno Freitas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, um adepto da equipa da casa foi agredido e necessitou de ser retirado do local após expor duas tatuagens de conotação nazi (relativo ao nazismo germânico).

Os agressores, que assistiam ao jogo entre o Brasil de Pelotas e o Novo Hamburgo, no passado domingo, em jogo do campeonato gaúcho, viram as tatuagens - situadas no tronco - porque a vítima estava com essa parte do corpo nua.

"Ontem, um homem foi expulso da bancada pela claque do Brasil de Pelotas após exibir tatuagens neonazis. Infelizmente, a extrema-direita deu amplitude a grupos racistas, homofóbicos e antissemitas no nosso país. O Brasil de Pelotas é um clube que foi fundado pela classe operária e negra", escreveu Daiana Santos, vereadora municipal, concluindo que "com nazis não há conversa".

Em vídeo a circular na rede social Twitter, observa-se a inscrição "Mein Kampt" [Minha Luta, livro da autoria do ditador alemão Adolf Hitler para difusão da ideologia política] na zona do cóccix e uma cruz suástica no ombro esquerdo. Um fotógrafo do Brasil de Pelotas registou o momento.