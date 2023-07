Adepta do Palmeiras morre na sequência dos confrontos com adeptos do Flamengo

Gabriela Anelli tinha 23 anos. Foi atingida no pescoço por uma garrafa de vidro e não resistiu aos ferimentos.

Um adepta do Palmeiras que foi apanhada na confusão entre adeptos do Verdão e do Flamengo, na madrugada de domingo, morreu esta segunda-feira, vítima dos ferimentos que sofreu ao ser atingida por uma garrafa de vidro no meio da confusão. Tinha 23 anos.

Gabriela Anelli estava na fila para entrar no estádio do Palmeiras quando a confusão entre as duas claques começou. A polícia teve de intervir, utilizando mesmo gás pimenta.

A jovem foi assistida ainda dentro do estádio e depois foi encaminhada para o hospital, em estado grave. Acabou por não resistir, anunciou a família na manhã desta segunda-feira.

Outra pessoa também ficou ferida. O homem suspeito de lançar a garrafa de vidro foi detido.

O jogo entre Verdão e Mengão, do campeonato brasileiro, terminou empatado 1-1.