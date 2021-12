Grealish custou 117,5 milhões de euros: "As pessoas perguntam se valho mesmo esse dinheiro"

Depois de uma carreira sempre com as cores do Aston Villa, Grealish assinou pelo Manchester City, nesta época. Mas ainda não está totalmente adaptado à nova realidade...

Jack Grealish é um dos jogadores mais caros da história do futebol - trocou o Aston Villa pelo Manchester City e custou 117,5 milhões de euros - e, por esse motivo, os adeptos esperam muito do internacional inglês. No entanto, nesta primeira fase da época, o médio criativo ainda não convenceu. E numa entrevista à Sky Sports, o futebolista abordou o tema.

"Acho que não tenho estado mal até agora, mas ainda tenho muito para dar. Tem sido muito mais difícil a adaptação do que imaginava. Ainda estou em aprendizagem e em adaptação. Ouvi dizer que alguns jogadores precisam de um ano para estarem totalmente adaptados ao Manchester City e talvez seja o mesmo para mim. Quero marcar mais golos e fazer mais assistências no próximo ano. As exigências no relvado e fora dele aqui são uma loucura. É incrível, por isso tiveram tanto êxito ao longo dos anos", referiu.

"Ter o rótulo de 100 milhões significa que quando estás a passar por um período de seca as pessoas perguntam-te se vales mesmo esse dinheiro, perguntam onde estão os golos e as assistências. Entendo-o, mas tenho de ver como uma privilégio que o clube tenha gasto tanto dinheiro em mim e espero devolver-lhes esse investimento com golos e títulos", acrescentou.

Em 20 jogos pelos citizens, marcou três golos e fez três assistências.