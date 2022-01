Adama Traoré na luta contra o racismo: "Atuar com ações em vez de palavras ocas é o que conta"

O avançado dos "wolves" é o mais recente de 200 futebolistas profissionais e treinadores a tornar-se membro do projeto Common Goal.

Adama Traoré juntou-se ao projeto antirracismo do movimento Common Goal, lançado em 2007 por Juan Mata. O avançado dos "wolves" é o mais recente de 200 futebolistas profissionais e treinadores a tornar-se membro do projeto e vai assim doar um por cento do seu salário.

"Com demasiada frequência, no futebol as manchetes são roubadas por ações racistas. Se aprendi alguma coisa na minha carreira até agora, é que atuar com ações em vez de palavras ocas é o que conta para fazer a diferença. É importante para mim ser parte da solução", começou por dizer.

"Honestamente, quem me dera viver num mundo onde a minha intervenção não fosse necessária para lutar contra o racismo. Infelizmente, não é o caso. Acredito verdadeiramente que este projeto antirracismo pode fazer a diferença. Embora saiba que o meu um por cento não vai resolver este problema e que a minha voz isolada não vai acabar com o racismo sistemático, se conseguir encorajar outros a juntarem-se a mim nesta luta, o impacto que poderemos ter será exponencial", continuou, antes de deixar uma mensagem:

"Se vais acrescentar algo à tua lista de afazeres este ano, eu diria para te juntares a mim. Podes achar que um por cento não tem importância, mas eu garanto-te que sim."