Acusou Jorge Jesus de "falta de respeito" e atirou: "Que o Flamengo não ganhe nada"

Defesa do Botafogo é adepto do Boca e prefere ver o River vencer a Libertadores, ao invés do Flamengo

Defesa do Botafogo "pegou-se" com o treinador português após o apito final do jogo com o Flamengo.

Joel Carli, defesa argentino do Botafogo, esgrimiu argumentos com Jorge Jesus após o apito final do jogo com o Flamengo, na madrugada desta sexta-feira. Após uma troca de palavras entre ambos, o jogador de 33 anos ficou de cabeça perdida e, em declarações a um canal televisivo brasileiro, acusou o treinador português de lhe ter faltado ao respeito.

"Ele [Jorge Jesus] entrou a dizer algo que eu entendi como falta de respeito e fui reclamar com ele", disse, ao Premiere. Mais tarde, consultado pelo canal Tyc Sports, da sua Argentina natal, revelou preferir uma vitória do River Plate na final da Taça Libertadores ao triunfo do Flamengo. Algo que adquire maior dimensão se for tido em conta que Carli é adepto assumido do... Boca Juniors.

"Estou há quatro anos no Brasil e o Botafogo tem uma rivalidade muito grande com o Flamengo. Não vou dizer que vou torcer pelo River, porque os meus amigos na Argentina matar-me-iam, mas não quero que o Flamengo ganhe nada", atirou o defensor do Botafogo.