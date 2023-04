Acusou Galtier de racismo e revela: "A minha primeira escolha foi Erik ten Hag"

Julien Fournier, antigo diretor desportivo do Nice que originou as recentes acusações de racismo e discriminação contra Galtier, revelou que a sua primeira escolha para treinador da equipa, em 2021, não foi o francês, mas sim o atual técnico do Manchester United.

Julien Fournier, antigo diretor desportivo do Nice e responsável pelas recentes acusações de racismo e discriminação contra Christophe Galtier, revelou esta segunda-feira que a sua primeira escolha para novo treinador da equipa, em 2021, não foi o francês, mas sim Erik ten Hag, que comanda o Manchester United.

Em declarações ao portal 90 Football, que terão sido gravadas antes do escândalo sobre o atual técnico do PSG ter saído a público, o dirigente revelou que teve várias conversas com o técnico neerlandês, sendo que a decisão final acabou por recair em Galtier, que vinha de quatro temporadas no Lille.

"A minha primeira escolha antes de Christophe Galtier foi Erik ten Hag. Encontrámo-nos quatro vezes. Quando digo "encontrámo-nos", não foi no sentido de tomar um café e dizer: 'Como estás?'. Essa foi a primeira vez, depois disso são sessões de trabalho. Quando vou ver um treinador e sinto que ele está um pouco interessado, normalmente dou-lhe três ou quatro bons jogos que já fizemos em casa e fora e três ou quatro maus jogos em casa e fora e peço-lhe que olhe para eles, para que possamos interrogá-los e ter a sua visão da equipa. Quando vejo treinadores com o intuito de os contratar, são tardes inteiras, não são apenas telefonemas ou uma reunião de uma hora num hotel", explicou.

Fournier aproveitou ainda a conversa para falar um pouco sobre a sua personalidade, admitindo que tem uma forma de trabalhar suscetível de causar conflitos, ainda que refira que todos os treinadores que escolhe desfrutam do seu apoio incondicionável.

"Nem sempre é fácil trabalhar comigo, porque eu posso ter a minha personalidade. Mas é fácil no sentido em que o treinador é o chefe da equipa e eu venho em apoio dele. Sou um chato e sou muito investido na escolha de um treinador, mas quando o escolhemos, é carta branca em campo. É por isso que trabalho muito antes com eles, porque penso que, em condições normais, se o projeto tiver sido bem explicado e partilhado, não há mais surpresas", completou.

Recorde-se que Fournier acusou recentemente Galtier de ter dito, em 2021, que a equipa do Nice não podia "ter tantos negros e muçulmanos", devido a não corresponder "à cidade ou ao que as pessoas pediam".

Em resposta, o técnico, que já terá recebido milhares de ameaças de morte anónimas, levando o PSG a contratar segurança privada para o proteger, desmentiu veementemente as acusações através do seu advogado, que garantiu que vai apresentar queixa.

O caso já motivou buscas por parte das autoridades francesas às instalações do Nice, não se sabendo até ao momento se foram encontradas provas incriminatórias para o treinador parisiense.