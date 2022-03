Acusou cocaína após jogo da Conference League e esteve suspenso pela UEFA

Joseph Chipolina, defesa do Lincoln Imps

Deteção da substância ocorreu a 25 de novembro de 2021, ainda jogou cinco depois em duelo do campeonato de Gibraltar, mas só voltou à ação em 30 de janeiro deste ano

Joseph Chipolina (Lincoln Imps) esteve suspenso entre dezembro de 2021 e janeiro, por acusar positivo à cocaína num teste de despistagem de doping, após um jogo contra o Copenhaga, do grupo F da Conference League, em que foi suplente.

A deteção da substância no sangue de Chipolina ocorreu a 25 de novembro de 2021 e valeu-lhe um castigo (entrentato já cumprido) com a duração de um mês. O anúncio da mesma foi feita, esta terça-feira, em comunicado, pela UEFA.

"A análise da amostra do jogador [analisada] por um laboratório credenciado pela WADA [Agência Mundial Antidoping] revelou a presença de cocaína", lê-se na nota, na qual é referido que Chipolina está já autorizado a atuar em provas europeias.

A UEFA "decidiu, em reunião a 19 de janeiro de 2022, suspender o jogador por um mês", castigo esse que produziu efeitos "a partir da data de suspensão provisória", ocorrida a 19 de dezembro de 2021, 25 dias após o testar positivo à cocaína.

A 25 de novembro de 2021, o Lincoln Red Imps perdeu, por 4-0, diante dos dinamarqueses do Copenhaga, sem qualquer influência de Chipolina, de 34 anos, dado que não foi utilizado pelo treinador da formação de Gibraltar.

O defesa ainda atuou a 30 de novembro pelo Lincoln Red Imps contra o Mons Calpe, em jogo do campeonato principal de Gibraltar, mas, em função do castigo da UEFA, só voltou a atuar a 30 de janeiro deste ano, diante do Europa FC.