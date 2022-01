Acusado de insultos racistas a Yannick Bolasie acabou preso: "Um guerreiro de teclado"

Bolasie jogou no Sporting

Condenado a um ano de prisão homem que enviou insultos racistas a Yannick Bolasie

Um homem de 22 anos foi condenado por insultos racistas ao internacional congolês ex-Sporting Yannick Bolasie, que o denunciou, tendo sido descobertas fotografias de abusos de menores no telemóvel do arguido.

Kirk Thompson, de 22 anos, insultou Bolasie com motivos raciais quando o extremo jogava nos ingleses do Middlesbrough, tendo sido condenado a um ano de prisão na Escócia, após se ter declarado como culpado de posse de fotografias de abusos e de insultos raciais.

Bolasie, atualmente nos turcos do Caykur Rizespor, criticou o arguido e classificou-o de um "guerreiro de teclado", com o xerife Alastair Brown a denunciar as suas ações como deliberadas.

Na temporada de 2019/20, o congolês representou o Sporting por empréstimo do Everton, tendo jogado na época seguinte no Middlesbrough, também por empréstimo.