Acuña, jogador do Sevilha

Ex-Sporting é pretendido pelo Torino

Marcos Acuña, antigo ala esquerdo do Sporting atualmente do Sevilha, está na mira do Torino.

O Olé e o Tuttosport dão conta do interesse dos italianos no jogador de 31 anos.

Acuña tem contrato com o Sevilha até 2025. Completou três temporadas nos andaluzes, tantas como nos leões e antes no Racing. No Ferro Carril Oeste apareceu a meio da época e fez também, depois, três completas.