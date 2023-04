Acuña pede desculpa ao árbitro, mas nega um pormenor no relatório

Ex-jogador do Sporting foi expulso no empate entre Sevilha e Celta de Vigo.

Marcos Acuña, ex-jogador do Sporting, marcou e foi expulso no empate (2-2) de sexta-feira entre Sevilha e Celta de Vigo. O internacional argentino recorreu às redes sociais para negar um pormenor no relatório pelo árbitro Pizarro Gómez.

"Fruto dos nervos e da tensão de um jogo duríssimo a nível emocional, quando sofremos o segundo golo, dirigi-me ao árbitro, o senhor Pizarro Gómez, de forma irada e desajeitada. No entanto, quero esclarecer que nunca disse 'p***', como consta no relatório do jogo. Ainda que, seguramente com o ambiente e o ruído no estádio, o árbitro possa ter entendido isso", garante Acuña.

No relatório, estava mencionado: "Ao minuto 90, o jogador Acuña foi expulso por gritar-me repetidamente: 'conseguiste o que querias, foste a p*** da personagem deste jogo'."



"O nervosismo e a raiva levam-nos a dizer coisas que não deveríamos e, claro, peço desculpa a Valentín Pizarro Gómez por fazer proferir o resto das declarações que constam no relatório, além de aproveitar a oportunidade para mostrar o meu profundo respeito pela equipa de arbitragem", rematou Acuña.