Acuña, ex-Sporting, em troca acesa de palavras com adeptos do Sevilha

Antigo lateral dos leões não terá gostado de algumas críticas da massa associativa, um dia depois do clube ter somado mais um resultado negativo no campeonato, ao perder, em casa, diante do Atlético de Madrid, por 0-2

Marcos Acuña se encara con aficionados del Sevilla FC en el Estadio Jesús Navas durante el Sevilla Atlético - Atlético Sanluqueño #SevillaFC pic.twitter.com/bWpbi7poqs - Mario Míjenz García (@MarioMijenz) October 2, 2022