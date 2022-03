"Continuo a acreditar que é possível ver Lewandowski no Real Madrid"

Lewandowski, avançado do Bayern

Goleador polaco, várias vezes associado ao emblema merengue, está a pouco mais de um ano de terminar o vínculo com o crónico campeão da Bundesliga

Há muito que é badalado o desejo de Robert Lewandowski jogar pela Real Madrid a breve prazo e, esta quinta-feira, o ex-agente do goleador do Bayern reiterou que o polaco tem como objetivo mudar-se para Madrid e expressou, inclusive, confiança na ida.

"A minha experiência com ele mostra que a mudança para outro clube internacional de topo, de preferência o Real Madrid, foi sempre o objetivo. Continuo a acreditar que isso é possível" disse Maik Barthel, citado pelo jornal alemão "Bild".

O antigo gestor da carreira de Lewandowski detalhou, a propósito, que o avançado, recente autor do hat-trick mais rápido da história da Liga dos Campeões, "está incomodado" em Munique devido à demora para a renovação de contrato.

O vínculo do avançado do Bayern termina em julho de 2023 e a possível contratação, por parte dos bávaros, de Erling Haaland poderá ditar uma despedida antecipada de Lewandowski, de 33 anos, da Baviera no final da próxima época.