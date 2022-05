"Acordo total por Sergi Roberto", garantem em Espanha

Jornal "Marca" garante que apenas falta assinar.

Barcelona e Sergi Roberto terão fechado de forma definitiva o acordo para a renovação do médio, avança esta quarta-feira o jornal "Marca".

De acordo com as mesmas informações, o acordo estava a ser negociado há alguns dias, faltando apenas a redação dos contratos e limar as últimas arestas, que esta quarta-feira ficaram assim fechadas. Neste momento, escreve o jornal "Marca", falta apenas a assinatura do contrato e o anúncio oficial.

Ainda segundo o diário desportivo espanhol, Sergi Roberto prolongará a sua ligação com o emblema "blaugrana" por uma temporada, até junho de 2023.