Acordo para renovar com o PSG? Mãe de Mbappé coloca água na fervura

Mbappé, craque do PSG

Entendimento não está alcançado e as negociações prosseguem.

A notícia de que Mbappé teria chegado a um acordo para renovar contrato com o PSG caiu como uma "bomba", mas, afinal, não corresponderá à verdade. A informação foi avançada ontem, quinta-feira, pelo diário francês Le Parisien, revelando que o princípio de acordo apontava para que o avançado continuasse em Paris até 2024. Algo que a mãe do craque desmente.

"Não há nenhum acordo com o PSG (nem com nenhum outro clube). As conversações sobre o futuro de Kylian continuam num clima de grande serenidade para lhe permitir tomar a melhor decisão", escreveu Fayza Lamari.

O alegado acordo entre as partes pressupunha dois anos de contrato, com mais um de opção, 50 milhões de euros por época de salário e 100 milhões de prémio de assinatura

O atual vínculo do avançado, há muito associado ao Real Madrid, termina no final da corrente temporada.