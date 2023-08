Acordo entre Neymar e Barcelona à espera da rescisão com o PSG

Neymar pediu para sair do PSG

El Chiringuito revelou a estratégia a seguir pelas duas partes

Neymar quer voltar ao Barcelona e já terá mesmo alcançado um acordo com o clube catalão, assegura o El Chiringuito.

Segundo o programa informativo espanhol, a estratégia é que o jogador rescinda com o PSG, para assinar livre pelos catalães que, contudo, terão ainda de libertar massa salarial para poder avançar com a sua contratação.

O PSG poderá ver com bons olhos ver-se livre da carga salarial que manter Neymar implica, mas também gostaria, certamente, de ter algum encaixe com a venda do internacional brasileiro.

Neymar, recorde-se, deixou o Barcelona há seis anos.