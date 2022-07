Acordo fechado por Frenkie De Jong, dizem em Espanha: só faltará o sim do médio

De acordo com a TVE, Manchester United e Barcelona acordaram transferência, que será feita por 85 milhões de euros, exatamente o valor que o médio custou aos catalães no verão de 2019

Se só os clubes contassem, Frenkie De Jong já seria, praticamente, jogador do Manchester United. Os red devils chegaram a acordo com o Barcelona na noite de segunda-feira e, para que a transferência se concretize, só fica a faltar o sim do médio.

De acordo com a TVE, Richard Arnold e John Murtough, CEO e diretor do Manchester United, respetivamente, negociaram com os responsáveis catalães uma transferência fixada nos 85 milhões de euros, exatamente o valor que o neerlandês custou ao Barcelona no verão de 2019.

Frenkie de Jong terá, agora, a palavra final quanto à conclusão do negócio. O médio não se tem mostrado, pelo menos publicamente, interessado em sair de Camp Nou, mas o interesse do antigo treinador, Erik Ten Hag, é real e, para já, levou a um esforço financeiro significativo dos red devils.