Acordo fechado: Manchester City encontra sucessor de Mahrez

De acordo com a Sky Sports, o campeão europeu e inglês vai pagar 65 milhões de euros ao Rennes por Jérémy Doku, extremo belga de 21 anos.

Após ter perdido Riyad Mahrez para o Al Ahli, da Arábia Saudita, o Manchester City já encontrou o sucessor do extremo argelino.

A Sky Sports avança esta terça-feira que os citizens chegaram a acordo com o Rennes para a contratação do extremo belga Jérémy Doku, que vai custar 65 milhões de euros.

O jogador, de 21 anos, vai viajar para Inglaterra nas próximas horas, com vista à realização do habituais exames médicos, esperando-se que o negócio seja oficializado em breve.

Formado no Anderlecht, Doku representa o Rennes há três temporadas, tendo registado sete golos e quatro assistências em 35 jogos na época passada. Também é internacional pela Bélgica, onde soma dois golos em 14 partidas, tendo figurado no Europeu de 2020 (dois jogos) e no Mundial de 2022 (um).