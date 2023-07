Acordo fechado: extremo sul-coreano vai trocar Maiorca pelo PSG

Falta apenas que Lee Kang-in assine o contrato de longa duração que o espera no PSG para que o negócio seja oficializado, o que deverá acontecer nos próximos dias.

Depois de quase um mês de negociações, o PSG chegou a acordo com o Maiorca para a transferência de Lee Kang-in, jovem extremo sul-coreano.

De acordo com o jornal Marca, o conjunto espanhol vai receber 22 milhões de euros (ME), sendo que 20 por cento desse valor irá diretamente para o jogador, devido a ter assegurado uma percentagem da sua venda futura quando chegou ao clube a custo zero, em 2021, proveniente do Valência.

É de referir que o Maiorca incluiu uma exigência incomum no negócio: a possibilidade de o PSG inaugurar a remodelação do estádio do clube, em janeiro de 2024, data para o qual está prevista a sua finalização.

Quanto ao extremo, de 22 anos, já passou os exames médicos e vai viajar para Paris nos próximos dias, de forma a que o negócio seja oficializado. Para isso, falta apenas que assine o contrato de longa duração que o espera no Parque dos Princípes.

Kang-in Lee registou seis golos e as mesmas assistências em 39 jogos disputados em 2022/23, ajudando o Maiorca a ficar em nono lugar na LaLiga, bem longe da luta pela permanência.