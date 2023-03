"Acordo com Messi? Se tivermos oportunidade de o fazer, será fora da caixa"

Comissário da Liga norte-americana (MLS) abordou os rumores que associam o astro argentino ao Inter Miami, detido por David Beckham, no próximo verão.

Don Garber, comissário da Liga norte-americana (MLS), abordou na sexta-feira os rumores que associam Lionel Messi, cujo contrato com o PSG expira no final da temporada, ao Inter Miami, detido por David Beckham. Para o dirigente, a eventual vinda do astro argentino terá de ser acordada em moldes "fora da caixa".

"Estamos a lidar com o que é talvez o jogador mais especial da história do futebol. Por isso, quando há rumores que o ligam a Miami, isso é ótimo. Se isso pudesse acontecer, seria ótimo para a MLS e para Messi e a sua família. Como em tudo, tentamos aproveitar todas as oportunidades. Não posso dar mais detalhes porque não os temos", começou por dizer, em entrevista ao jornal The Athletic.

Um dos fatores que irá decidir se Messi irá experimentar a Liga dos Estados Unidos diz respeito ao seu salário que, de acordo com a imprensa francesa, está fixado em 25 milhões de euros líquidos por ano no PSG, sendo esperados outros 25 milhões correspondentes a bónus de assinatura.

Com isso em mente, Garber admitiu que um acordo futuro com "La Pulga", que celebra 36 anos em junho, terá de ser muito bem articulado entre o clube e a própria MLS e provavelmente não terá precedentes.

"Se tivermos a oportunidade de o fazer, será fora da caixa. Vamos ter de estruturar um acordo que lhe convenha e à família. O que é que isso significa? Sinceramente, ainda não sabemos", completou o comissário.