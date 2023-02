Aconteceu no Brasil: lambidela, soco e expulsão. Veja as imagens

Nathan lambeu o nariz de Anderson, que reagiu com um soco e foi expulso

O insólito aconteceu na Copa do Nordeste, no Brasil. Após uma disputa de bola, Anderson (Santa Cruz) encarou Nathan (Fluminense-PI), que lhe lambeu o nariz. Anderson não gostou e reagiu com um soco, acabando expulso.

A lambidela, impercetível à primeira vista, foi captada por fotógrafos que acompanhavam a partida.

"Expulsei com a apresentação do cartão vermelho direto, o atleta: Francisco Anderson Rodrigues Araújo, da equipe do Santa Cruz, por agredir o adversário, Nathan Athaydes Campos Ferreira, com um soco no rosto e com a bola fora de jogo. Informo que o atleta expulso não relutou em sair do campo e que o atleta agredido necessitou de atendimento médico por estar sangrando. Após atendimento fora do campo de jogo, retornou normalmente", escreveu no relatório o árbitro Afro Rocha de Carvalho Filho, que não se apercebeu da lambidela.

Copa do Nordeste 2023

.

Santa Cruz x Fluminense-PI

.

Rafael Melo/MyPhoto Press #Futebol #SantaCruz #Arruda #fotografiaesportiva #CopaDoNordeste pic.twitter.com/IxBXweWNHd - Rafael Melo (@rafaelmelofoto) February 9, 2023

O diferenciado @rafaelmelofoto fotografou um detalhe sobre essa agressão de Anderson Paulista em Nathan Cachorrão. O jogador do Fluminense lambeu o nariz do meia do Santa Cruz. É cada uma! pic.twitter.com/XNkt2RYyXi - João Victor Amorim (@reporterjvictor) February 9, 2023

