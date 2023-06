Acionista do Boavista vai pagar 40 milhões do próprio bolso para ajudar o Bordéus

Gérard López vai cobrir o défice do clube francês, campeão francês já neste século e presente, atualmente, no segundo escalão

Gérard López, acionista maioritário do Boavista, vai ajudar o Bordéus, clube do qual é presidente, com o pagamento de 40 milhões de euros.

Segundo o L'Equipe, o empresário espanhol-luxemburguês cobrirá o défice que o clube francês possui para a temporada 2023/2024.

O antigo campeão francês tem passado por uma série de problemas financeiros. Na época passada, a Direção Nacional do Controlo e Gestão da liga gaulesa chegou mesmo a despromover, por dívidas, o clube ao terceiro escalão, mas a permanência na segunda divisão acabou por ser assegurada com um recurso.

Recorde-se que, no campo, o Bordéus esteve na luta pela subida ao primeiro escalão do futebol francês, mas uma agressão de um adepto, no jogo decisivo, interrompeu a partida e encaminhou o Metz para a Ligue 1 na secretaria.