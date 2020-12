Acidente no relvado após Lorient-Rennes provoca morte de funcionário

Tragédia no estádio do Lorient

Funcionário do Lorient acabou mesmo por falecer depois de ser atingido por uma estrutura de iluminação.

Um funcionário do Lorient, que desempenhava as funções de tratador de relva, faleceu este domingo na sequência de um grave acidente após a partida com o Rennes (vitória dos visitantes por 3-0), referente à Liga francesa.

O funcionário em questão estava a tratar do terreno de jogo no Estádio de Moustoir quando foi atingido por uma estutura de iluminação. Seguiu-se uma paragem cardíaca e, após rápida assistência no local, foi encaminhado para o hospital, onde acabou por falecer.

Após o acidente, elementos dos bombeiros locais foram chamados para verificarem e avaliarem as condições do sistema de iluminação do esrádio do Lorient.