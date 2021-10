"Acho que será o meu último Mundial, não sei se terei força mental para continuar"

Neymar revelou que pensa disputar o último Mundial da carreira no Catar.

O brasileiro Neymar revelou que o Catar'2022 deverá ser o último Campeonato do Mundo que disputa. O avançado do PSG diz que não deve ter força mental para continuar no futebol por muito mais tempo.

"Acho que será o meu último Mundial. Vejo-o como o último, porque não sei se terei força mental para continuar a lidar com o futebol. Portanto, farei tudo o que puder para ganhar ao serviço do meu país e realizar o meu maior sonho desde que criança. Espero conseguir fazê-lo", revelou no documentário "Neymar & The Line Of Kings", realizado pela DAZN.