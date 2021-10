"Acho que já houve duas ou três crises desde que sou o treinador do Manchester United" 

Solskjaer, que falava na antevisão da partida de sábado, com o Tottenham. assumiu que os red devils precisam de "uma reação" após a goleada sofrida com o Liverpool, por 5-0,

Ole Gunnar Solskjaer desvalorizou os rumores de que estará de saída do comando técnico do Manchester United e assegurou que a equipa precisa de reagir já diante do Tottenham, em partida da Premier League.

"Já passei por alguns maus momentos aqui, enquanto jogador e enquanto treinador, tive de lidar com contrariedades. Acho que já houve, pelo menos, duas ou três crises desde que me tornei treinador do Manchester United, mas posso garantir que darei sempre o máximo e lutarei", afirmou em conferência de imprensa.

Solskjaer, que falava na antevisão da partida de sábado, com o Tottenham, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, assumiu que os red devils precisam de "uma reação" após a goleada sofrida com o Liverpool, por 5-0, no último fim-de-semana.

"Foi uma semana difícil, como é óbvio. Tivemos de lidar com o resultado e com a exibição frente ao Liverpool, e sabemos que não foram bons. No entanto, são situações que os futebolistas têm de encarar. Temos de olhar em frente, para o próximo jogo", referiu.

Ainda assim, Solskjaer assegurou que a equipa na qual alinham os portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot teve uma "boa semana de trabalho" e está preparada para a visita a Londres, na partida da 10.ª jornada da Premier League, agendada para sábado, às 17h30.

No domingo passado, perante o histórico rival Liverpool, o Manchester United sofreu a terceira derrota no campeonato e somou o quarto jogo seguido sem vencer na competição, na qual ocupa o sétimo lugar, com 14 pontos, menos oito do que o líder Chelsea.

