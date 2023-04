"Acho que há uma falta de respeito para com Emery em Inglaterra"

Peter Crouch elogia o treinador do Aston Villa, que leva cinco vitórias consecutivas na Premier League. Antigo avançado lembra que o espanhol é mais apreciado noutros países

Peter Crouch, antigo avançado de Liverpool e Tottenham, veio a público elogiar Unai Emery. Hoje comentador, o ex-internacional inglês defende que o técnico do Aston Villa, por alguma razão, não é tão apreciado como devia ser em terras de Sua Majestade.

"Emery veio para o Arsenal num contexto difícil. Tempos difíceis... e tornou-se alvo de gozo por algumas das suas entrevistas. Depois, regressou a Espanha, ganhou a Liga Europa e mostrou que é um treinador de topo. O Villa tem sorte em tê-lo. É um treinador de Liga dos Campeões, do mais alto calibre. Está a mostrar na sua carreira e com o seu trabalho que é um treinador de topo. Penso que há uma falta de respeito para com ele neste país. Se fores a Espanha ou França, não verás essa falta de respeito", explicou, em declarações à BT Sports.

Treinador do Aston Villa desde o final de outubro, Emery leva 12 vitórias em 20 partidas com o histórico emblema de Birmingham, que estava a lutar pela permanência e que, agora, se encontra a seis pontos dos lugares de Champions.