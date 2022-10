Declarações de Mircea Lucescu, treinador do Dínamo Kiev.

Mircea Lucescu, treinador do Dínamo Kiev, atribuiu esta segunda-feira o mau arranque de época aos jogos com o Benfica, no play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, que deixaram o emblema ucraniano fora da prova [duas derrotas, com o agregado de 5-0]. Já na Liga Europa, o cenário não foi muito diferente, uma vez que o clube já se encontra afastado da competição, quando ainda falta uma jornada da fase de grupos. Além disso, o Dínamo ocupa o oitavo lugar do campeonato.

"Estávamos a ter um bom desempenho e a vencer todos. Acreditávamos que poderíamos vencer o Benfica nas eliminatórias da Liga dos Campeões e a eliminação devastou-nos. Acho que a nossa queda nesta temporada se deve aos jogos com o Benfica", começou por dizer, em conferência de Imprensa.

"Espero que todos os problemas já tenham sido deixados para trás. Estivemos bem em todos os jogos da Liga Europa. No entanto, as ofertas que demos aos nossos adversários levaram-nos à derrota. Os erros psicológicos fizeram com que a equipa perdesse e se desconcentrasse nos jogos. É difícil lidar apenas com críticas quando se espera apoio e ajuda. Pedi aos jogadores que ouvissem os meus comentários e não a Imprensa", concluiu.