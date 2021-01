Academia de Letras do Uruguai classifica como "ignorante" punição a Cavani por racismo

Órgão académico uruguaio mostrou-se contrário à punição do avançado, que usou o temo "negrito" para se referir a um seguidor numa publicação feita no Instagram

A Academia de Letras do Uruguai classificou como "ignorante" e uma "grave injustiça" a punição de três jogos a Cavani, do Manchester United, aplicada pela Football Association (FA).

"As referências a qualidades físicas, morais ou pessoais de outras pessoas são usadas em todas as línguas do mundo para a criação de vocativos, ou seja, expressões para tratar os outros. Em alguns contextos, têm um teor negativo, e muitas vezes os mesmos termos podem ser considerados afetuosos ou amigáveis. Na variedade do espanhol no Uruguai, por exemplo, entre casais e amigos, entre pais e filhos, você pode ouvir e ler formas como 'gordis, gordito, negri, negrito'. Na verdade, a pessoa a quem se trata com esses vocativos não precisa ser obesa ou morena para recebê-los", escreveu a Academia de Letras do Uruguai.

Cavani foi punido com a pena máxima pela Federação Inglesa de Futebol, com suspensão de três jogos, e multa de 100 mil libras. Após enfrentar o Southampton, em novembro, o atleta agradeceu a um seguidor usando a expressão "obrigado, negrito". A mensagem chegou a ser apagada depois da polémica, mas o avançado não escapou da punição.

Punido, apesar da tentativa de defesa do Manchester United, Cavani não defrontou o Aston Villa, na sexta-feira. Também não estará no relvado na meia-final da Taça da Liga contra o Manchester City, além da terceira jornada da Taça da Inglaterra, face ao Watford.

"Apesar de sua crença sincera de que estava simplesmente enviando um afetuoso agradecimento em resposta a uma mensagem de parabéns de um amigo próximo, ele (Cavani) optou por não contestar a acusação, por respeito e solidariedade à FA e à luta contra o racismo no futebol" declarou o Manchester United.