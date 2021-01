Adeptos do Flamengo protestam no Rio de Janeiro

Aproximadamente 60 adeptos do clube estiveram à frente do centro de treinos do Flamengo e protestaram perante a fase da equipa, que não vence há três jogos no campeonato brasileiro.

Aos gritos de "time [equipa] sem vergonha" e "acabou o amor, isso aqui vai virar um inferno", aproximadamente 60 adeptos do Flamengo estiveram à frente do Ninho do Urubu, na tarde desta terça-feira, no Rio de Janeiro, a protestar pelo momento da equipa.

O grupo, de diferentes claques organizadas do clube, reuniu-se na entrada do centro de treinos a impedir a entrada dos atletas ao local. O clube precisou pedir a presença da polícia para evitar o pior. Alguns adeptos atiraram ovos aos carros dos jogadores.

Um dos alvos do protesto foi o técnico Rogério Ceni, que ainda não conseguiu corresponder na frente da equipa. Eliminado da Taça do Brasil e da Taça Libertadores, o treinador não vence há três jogos no Brasileirão. A equipa caiu para o quarto posto com 49 pontos - sete a menos que o líder São Paulo.

No domingo, o Flamengo perdeu no Maracanã para o Ceará por 2-0. Após o revés, a direção chegou a reunir-se na segunda-feira, mas optou por manter Rogério Ceni no cargo. A equipa irá defrontar o Goiás, na próxima segunda-feira, em Goiânia. Uma nova derrota pode precipitar a saída de Ceni.