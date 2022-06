Acabou de chegar ao Manchester City, mas Real Madrid já estuda contratação de Haaland

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

De acordo com o jornal AS, o Real Madrid planeia ativar a cláusula de rescisão de Haaland (150 milhões de euros) daqui a dois anos.

Erling Haaland chegou agora ao Manchester City, mas o Real Madrid não desiste de conseguir a contratação do avançado e planeia avançar daqui a dois anos. Segundo o jornal espanhol AS, os merengues vão esperar até 2024 e depois tencionam ativar a cláusula de rescisão do norueguês, cifrada em 150 milhões de euros.

De acordo com a publicação, os blancos tinham como objetivo contratar Mbappé este verão e Haaland só em 2023. E terão até pedido ao ex-Borussia Dortmund para ficar mais um ano na Alemanha antes de "dar o salto". Mas o jovem dianteiro não quis esperar e rumou ao Etihad Stadium.

O AS escreve também que o Real Madrid quer esperar mais um pouco por Haaland porque Benzema está a atravessar um momento de forma extraordinário, aos 34 anos, e a intenção de clube não é a de ter dois avançados tão fortes a lutar pela mesma posição.

Assim sendo, o clube espanhol deverá esperar duas temporadas e no verão de 2024 avançará para a contratação de Haaland, que assinou com os citizens até 2027.