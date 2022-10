Acabou a primeira aventura de Lucho González como treinador principal

Antigo jogador do FC Porto deixou o Ceará esta sexta-feira.

Acabou a aventura de Lucho González no comando técnico do Ceará. O clube brasileiro anunciou esta sexta-feira a rescisão de contrato "por mútuo acordo" com o antigo médio argentino, que se notabilizou, entre outros emblemas, no FC Porto.

Esta foi a primeira aventura de Lucho enquanto treinador principal, depois de ter exercido o cargo de adjunto no Athletico Paranaense, igualmente do Brasil. Anunciado em agosto passado, Lucho saboreou apenas uma vitória em 11 jogos.

Com três pontos somados nas últimas oito jornadas, o Ceará ocupa o 17.º lugar no Brasileirão, com 34 pontos em igual número de jornadas, os mesmos do Cuiabá, de António Oliveira, primeira equipa acima da linha de água.