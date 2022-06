Acabou a novela Lukaku: avançado regressa a uma casa onde foi feliz

Internacional belga volta ao Inter por empréstimo do Chelsea.

O Inter oficializou esta quarta-feira a contratação de Lukaku. O avançado belga regressar a Milão, onde foi feliz, num quadro de empréstimo do Chelsea até final da temporada.

O jogador de 29 anos brilhou com a camisola do clube em duas épocas - 2019/20 e 2020/21 - com 64 golos marcados em 95 jogos totalizados. Mudou-se depois para o Chelsea, num negócio de 113 milhões de euros, mas, apesar dos 15 golos, não apresentou o mesmo brilho. Já tinha estado, aliás, no clube londrino no início da carreira, então sem qualquer sucesso.

O Inter irá tentar recuperar o título de campeão italiano, perdido para o Milan em 2020/21.