Acabou a época para Rodrigo Bentancur

Médio lesionou-se gravemente na visita ao terreno do Leicester, que acabou com derrota dos spurs, por 4-1. Intervenção cirúrgica acaba com a temporada do uruguaio

Terminou a época para Rodrigo Bentancur. O médio do Tottenham, um dos mais utilizados de todo o plantel, sofreu uma lesão muito grave e vai precisar de intervenção cirúrgica, informou o clube londrino, esta segunda-feira.

Em comunicado, os spurs anunciaram que o jogador sofreu uma rotura dos ligamentos cruzados anteriores no joelho esquerdo, lesão que o obrigou a sair mais cedo na visita do Tottenham ao terreno do Leicester, no passado fim de semana (4-1).

"Podemos confirmar que o Rodrigo Bentancur sofreu uma rotura dos ligamentos cruzados anteriores no joelho esquerdo e vai ficar fora da competição no que resta da temporada. Vai ser submetido a uma intervenção cirurgia antes de começar a reabilitação com a nossa equipa médica. Estamos todos contigo, Rodrigo", escreveram os spurs.

Rodrigo Bentancur era, até ao momento, o sexto jogador mais utilizado por Antonio Conte, em 2022/2023.

