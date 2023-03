Acabou a época para Neymar: operação é inevitável e será feita no Catar

Especialistas consultados pelo PSG recomendaram todos o recurso a intervenção cirúrgica para debelar lesão ligamentar no tornozelo direito

A lesão contraída recentemente por Neymar, no dia 19 de fevereiro, contra o Lille, tem consequências mais graves do que se esperava. Primeiro falou-se de paragem curta, depois na possibilidade de haver lesão ligamentar no tornozelo direito e assim falhar o jogo contra o Bayern de Munique da Champions e os jogos da seleção do Brasil em março, agora o PSG informou que a época está mesmo terminada para o atacante.

Neymar terá de ser operado ao tornozelo direito e só voltará aos treinos de conjunto com a equipa em três ou quatro meses, pelo que em 2022/23 não voltará a competir. Todos os especialistas recomendaram a operação, que será levada a cabo em Doha, no Catar.

"Neymar Jr. teve vários episódios de instabilidade no tornozelo direito nos últimos anos. Após sua última entorse contraída a 19 de fevereiro, a equipa médica do Paris Saint-Germain recomendou uma operação de reparação ligamentar, a fim de evitar um grande risco de recorrência. Todos os especialistas consultados confirmaram esta necessidade. A cirurgia acontecerá nos próximos dias no ASPETAR Hospital, em Doha. É esperado um período de ausência de entre três a quatro meses até que o jogador consiga regressar aos treinos coletivos da equipa", informou o clube parisino.