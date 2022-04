"Acabar em segundo lugar na França é igual a ganhar o campeonato"

De acordo com Pablo Longoria, presidente do Marselha

Em entrevista ao jornal Mundo Deportivo, Pablo Longoria, presidente do Marselha, comparou a diferença que separa o PSG das restantes equipas da Ligue 1. Apesar de recusar que os parisienses estejam num patamar "inatingível", o executivo confessou que o orçamento é um fator determinante nas equipas que se sagram campeãs nos respetivos campeonatos.

"Inatingível é uma palavra um pouco exagerada. De qualquer forma, acho que em qualquer campeonato a diferença é feita pelos orçamentos que cada clube tem. Muitas vezes, uma classificação pode ser estabelecida com base na quantidade de dinheiro que cada um fatura. Do meu ponto de vista, o objetivo é dar um passo em frente a cada ano", referiu.

O líder máximo do Marselha, segundo classificado da Ligue 1, admitiu ainda assim que, no panorama francês, ficar imediatamente atrás do PSG na classificação equivale "a vencer o campeonato".

"Quando estive em Valência, comentei que terminar em quarto significava ganhar o campeonato. Acabar em segundo lugar na França é igual a ganhar o nosso. Chegar à Liga dos Campeões e fazê-lo continuamente ao longo do tempo é o mais importante, porque estabiliza o clube e permite-lhe trabalhar com calma e tranquilidade", explicou Longoria.