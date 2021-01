AC Milan vence Torino nos penáltis e segue em frente na Taça de Itália

O AC Milan venceu esta terça-feira o Torino no desempate por grandes penalidades (5-4), após o 0-0 no final do tempo regulamentar e no prolongamento, garantindo o apuramento para os quartos de final da competição.

A equipa do AC Milan, que contou com os portugueses Rafael Leão e Diogo Dalot ao longo de todo o jogo, conseguiu vencer a partida dos oitavos de final nos penáltis, com o médio venezuelano do Torino Tomas Rincon a ser o único que falhou o castigo máximo.

O AC Milan vai defrontar nos quartos de final o vencedor da partida entre o Inter de Milão e a Fiorentina.