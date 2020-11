AC Milan vence Fiorentina e reforça a liderança em Itália

Kessie, do AC Milan, celebra um dos golos apontados à Fiorentina

Redação com Lusa

Turma de Milão somou a segunda vitória consecutiva na Serie A e aproveitou o desaire do Sassuolo. Diogo Dalot foi lançado pelo técnico Stefano Pioli em tempo de compensação

O AC Milan venceu, este domingo, a Fiorentina por 2-0, em jogo da nona jornada da Serie A, no Estádio San Siro, e reforçou a liderança do campeonato italiano, no qual continua a deter o estatuto de invicto.

Com o costa-marfinense Kessié em destaque, os milaneses, que alcançaram a segunda vitória seguida na liga, aproveitaram a derrota do Sassuolo, na receção ao Inter de Milão (3-0), para aumentar para cinco os pontos que detêm no topo da classificação - somam 23.

O defesa Romagnoli inaugurou o marcador aos 17', assistido Kessié, médio que avolumou a contagem de penálti, aos 28', antes de falhar novo castigo desde os 11 metros, aos 40'. O marcador já não se alterou no segundo tempo do jogo, no qual o defesa português Diogo Dalot entrou aos 91' na equipa líder da Série A.

Abaixo do AC Milan, Inter e Sassuolo têm os mesmos 18 pontos, à frente da Roma, treinada por Paulo Fonseca, que tem 17 e joga, este domingo, em casa do Nápoles, à procura de se colocar na vice liderança da liga italiana.

Já a Fiorentina, derrotada pelos milaneses, está no 16.º posto da Serie A, com oito pontos somados em nove jogos, e pode ser ultrapassada pelo Parma ou igualada por Genoa ou Torino.