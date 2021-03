AC Milan vence em Florença e mantém perseguição ao líder Inter

AC Milan's Swedish forward Zlatan Ibrahimovic and Fiorentina's French forward Franck Ribery (R) greet at the end of the Italian Serie A football match Fiorentina vs AC Milan on March 21, 2021 at the Artemio-Franchi stadium in Florence. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Equipa rossoneri necessitou de operar uma reviravolta para vencer a Fiorentina. Diogo Dalot atuou durante os noventa minutos e Rafael Leão ficou de fora por lesão

O AC Milan ganhou, este domingo, no terreno da Fiorentina, por 3-2, num jogo empolgante e com várias mexidas no marcador, relativo à 28.ª jornada da Serie A. Os rossoneri estão no segundo lugar do campeonato italiano, agora a seis pontos do líder e arquirrivl Inter.

Zlatan Ibrahimovic inaugurou o marcador para a formação milanesa, logo aos nove minutos, mas o chileno Erick Pulgar restabeleceu a igualdade da partida, cujo marcador estava empatado a um ao itervalo.

Com Diogo Dalot a atuar durante os 90 minutos, e Rafael Leão ausente por lesão, o AC Milan ficou pela primeira vez em desvantagem no encontro aos 51 minutos, quando o francês Franck Ribéri marcou para os viola, mas ainda foi a tempo de dar a volta ao marcador.

O espanhol Brahim Díaz fez o 2-2, aos 57 minutos, e o turco Hakan Çalhanoglu deu a vitória à turma de Milão, aos 72, num remate forte e cruzado, que valeu a vitória para o AC Milan.

A formação de Stefano Pioli soma agora 59 pontos, em 28 rondas da Serie A, enquanto o rival Inter Milão, líder da tabela e com menos um jogo disputado, conta 65 pontos. Quanto à Fiorentina, continua a fazer uma época abaixo das expectativas criadas, situando-se no 14.º posto, com 29 pontos.

Os "rossoneri beneficiaram ainda da surpreendente derrota caseira da campeã em título Juventus, o seu mais direto perseguidor, que, com Cristiano Ronaldo no onze inicial traçado por Pirlo, perdeu por 1-0 com o Benevento.

A equipa de Turim, campeã em título da Serie A, está a dez pontos do Inter que teve o jogo de sábado, com o Sassuolo, adiado por decisão das autoridades sanitárias, devido a vários casos positivos de coronavírus. O triunfo deixa o Benevento na 16.ª posição, com 29 pontos, a sete do Cagliari, o primeira abaixo da linha de despromoção.

A Lazio venceu, por 1-0, no terreno da Udinese, com um único golo de Adam Marusic, aos 34 minutos, e manteve-se no sétimo lugar da classificação, colocando pressão na Roma, orientada pelo português Paulo Fonseca, que ainda hoje defronta o Nápoles e é a primeira equipa em zona europeia.

Com Adrien Silva no banco de suplentes, a Sampdoria venceu em casa o Torino, por 1-0, graças a um golo solitário de Candreva (25) e manteve a décima posição da prova italiana, com 35 pontos.

O Verona, com o português Miguel Veloso a titular, somou a terceira derrota seguida, ao perder, por 2-0, no terreno da Atalanta, num jogo em que o ucraniano Malinovsky esteve em destaque, ao marcar o primeiro golo, num penálti aos 33 minutos, e ao assistir para o segundo tento, apontado por Zapata, aos 42 minutos.