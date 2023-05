AC Milan perde e pode ficar mais longe dos lugares Champions na Serie A

Redação com Lusa

Derrota por dois golos sem resposta frente ao Spezia.

O AC Milan, semifinalista da Liga dos Campeões, pode este sábado ter comprometido a presença na próxima edição da Champions pela via da Liga italiana, ao perder por 2-0 no estádio do aflito Spezia, na 35.ª jornada.

Sem o influente avançado português Rafael Leão, a recuperar de lesão, os milaneses sofreram dois golos na fase final do encontro, marcados pelo polaco Przemyslaw Wisniewski, aos 75 minutos, e por Salvatore Esposito, aos 85, e poderão terminar a época 2022/23 de forma penosa.

Três dias após terem sido derrotados por 2-0 pelo Inter Milão na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, os rossoneri perderam pela mesma margem no campeonato e não só ficaram mais longe de poder regressar à principal prova europeia de clubes como colocaram o quinto lugar em risco.

O AC Milan pode ver aumentar de dois para cinco pontos o atraso para o Inter Milão, quarto classificado (o último de acesso à "Champions"), caso o rival citadino vença hoje o Sassuolo, mas também pode ser apanhado pela Roma, se a equipa treinada pelo português José Mourinho ganhar no domingo, no estádio do Bolonha.

Horas antes, a Atalanta, sétima colocada, com os mesmos pontos da Roma, poderia ter igualado o campeão da época passada, mas perdeu por 1-0 na visita à Salernitana, treinada pelo português Paulo Sousa, na sequência de um golo marcado aos 90+3 minutos, por Antonio Candreva.

A Salernitana ocupa a 15.ª posição e poderia mesmo ter assegurado já a manutenção na Série A, mas, para isso, precisava, além do triunfo sobre a Atalanta, que o Spezia, 18.º e antepenúltimo colocado, não ganhasse ao AC Milan.