Abramovich visado pela União Europeia

Dias após ter confirmado que vai vender o Chelsea, Roman Abramovich vê o cerco a apertar pela proximidade ao regime de Vladimir Putin. Citando uma fonte de Bruxelas, a CNN Portugal avançou esta sexta-feira que o nome do ainda dono dos blues estará presente na próxima lista de oligarcas russos sujeitos a sanções da União Europeia (UE) na sequência da invasão à Ucrânia, que será revelada nos próximos dias.

A posição da UE contrasta com a do Governo britânico, que tem enfrentado críticas por resistir a sancionar Abramovich.

Amanda Staveley, co-proprietária do Newcastle ao lado dos investidores sauditas, saiu em defesa do russo: "Estou triste que alguém fique sem um clube por uma relação que possa ter com outra pessoa. Não creio que isso seja justo."

