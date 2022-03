Abramovich ofereceu longo contrato e ajuda a ex-olheiro debilitado do Chelsea: "Salvou-me..."

De Visser, encarregue, durante anos, de observar futebolistas para o clube da Premier League, tornou pública uma ação altruísta por parte do magnata, atualmente em cerco apertado

Piet De Visser, ex-olheiro do Chelsea no "reinado" de Roman Abramovich, oligarca russo sob pressão com a invasão da Rússia à Ucrânia, revelou, em jeito de defesa, que o magnata lhe ofereceu, numa altura em que queria findar a carreira, um contrato prolongado após ser submetido a uma cirurgia cardíaca e ajudou-o em recuperação.

"Lembro-me que tinha feito uma cirurgia ao coração e depois tive cancro no esófago. Liguei para o Roman a dizer-lhe que, infelizmente, tinha de me retirar como olheiro... Nunca esquecerei o que me disse: 'Piet, podes assinar um contrato de 10 ou 20 anos'. Imaginem... eu estava à beira da morte (...) Deu-me muita força. Sem falar nas vezes em que me permitiu recuperar no seu iate e no seu hotel. Salvou a minha vida", disse De Visser, de 87 anos, em entrevista ao jornal belga "Algemeen Dagblad".

A propósito da venda anunciada do Chelsea por parte de Abramovich, na sequência do apertar de sanções a homens milionários com ligações ao presidente russo Vladimir Putin, o antigo olheiro do Chelsea considerou que se tratará de um "golpe duro" para o clube da Premier League, adquirido, em 2003, por 170 milhões de euros.

"É uma pessoa muito importante para o clube. As pessoas têm uma imagem errada dele. Não se guia pelo dinheiro apesar de ter muito. É uma diferença essencial. É uma pessoa calorosa. Sei que o irritará ao falar dele na imprensa, mas aceitarei com prazer a sua raiva", juntou o ex-observador de futebolistas, citado pela Imprensa.

Abramovich quer receber 2 mil milhões de euros para ceder a propriedade do Chelsea.