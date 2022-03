Abramovich em negociações para comprar clube da Turquia, revela o jornal Fanatik

Depois de perder o Chelsea, Abramovich poderá investir noutro clube de futebol. Neste caso, o Goztepe, da Turquia.

Roman Abramovich, oligarca russo que teve de vender o Chelsea (a venda não está ainda concluída) devido às sanções impostas pela União Europeia e pelo Governo britânico, poderá estar em vias de investir num outro clube de futebol. Segundo o jornal turco Fanatik, o multimilionário já iniciou negociações com Mehmet Sepil, atual presidente e dono do Goztepe que, recentemente, anunciou a resignação do cargo - manterá funções até final da temporada.

Segundo a publicação, um empresário turco colocou Abramovich e Sepil em contacto e é esperada uma reunião entre os dois em breve.

No Goztepe, 18.º e antepenúltimo classificado da Superliga turca, joga o avançado brasileiro Lourency, que passou pelo Gil Vicente entre 2019 e 2021.